Su padre requiere atención las 24 horas

Enfermedad generó úlceras en su cuerpo

Redacción- Se trata de Madelaine, una joven que vio de cerca cómo el Covid-19 cambió la vida de su padre luego de dar positivo con este virus.

Ella conversó esta tarde de martes con el presidente de la República, Carlos Alvarado, y el ministro de Salud, Daniel Salas; en una reunión en la que también participaron personas recuperadas de esta enfermedad.

Contó que su padre, por fortuna, se logró recuperar luego de un largo tiempo hospitalizado en cuidados intensivos.

La noticia de su recuperación fue lo mejor que escuchó tras días de incertidumbre y mucho temor, pero la lucha suya, de su familia y por supuesto de su padre, no acabó.

«Papi gracias a Dios regresó a la casa después de muchos altibajos en el hospital, dio negativo por dicha, esa fue como la mejor noticia después de tanta angustia.

Cuando regresó a casa pensamos que iba a ser sencillo, pero ahí empezó otra cuesta que tal vez uno no tenía en perspectiva,´¿qué vamos a hacer? Mi papá no puede caminar, no puede alimentarse solo, no se puede vestir, es dependiente de sus actividades diarias.

Mi hermana por dicha hace teletrabajo, le cura las úlceras y yo también por dicha'», contó París.

Su padre ahora debe recibir atención por la aparición de úlceras como secuela de estar encamado tanto tiempo.

Su madre, contó, tuvo que cerrar su negocio para dedicarse a atender a su padre luego de salir del hospital.

Madelaine pide a los ticos hacer conciencia sobre el peligro que corre una persona que enferma con este virus.

Pide dejar de lado señalamientos, la discriminación y en su lugar, ser solidarios, ayudar a quienes lo necesitan.

¿Qué están haciendo para evitar más contagios? Con esta frase cerró el relato sobre el testimonio de vida de su familia.