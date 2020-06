Jafet Soto hablará de fichajes hasta que termine el Clausura 2020

Redacción – El gerente general del Team, Jafet Soto, asegura que en Herediano no tienen la plata para negociar con jugadores como Óscar Duarte o Joel Campbell.

Jafet le tiró con todo a Agustín Lleída, que hace unos señaló que se comunica constantemente con los legionarios ticos alrededor del mundo.

Lleída dejó claro que conversa con jugadores de la talla de Campbell o Duarte, con el fin de estar en contacto con ellos para en un futuro tratar de llevarlos al León.

Ante esa situación, Soto Molina dejó claro que en el Team no pueden darse ese lujo de conversar con hombres de esa calidad, tal y como lo hace el directivo erizo.

Lea también: Andrés Carevic aísla a jugadores de La Liga de la polémica y críticas

El directivo rojiamarillo afirma que todavía no va hablar de fichajes para su plantel, ya que su equipo está mentalizado en la recta final del presente torneo.

La guerra de Jafet Soto con Lleída continúa previo a las semifinales. El manda más del Team asegura que él se preocuparía si fue jugador del León.

«Tenemos un buen equipo y estoy muy contento con lo que tenemos. En lo que es toda la institución del Herediano, nosotros no tenemos la plata para hablar con Óscar Duarte, para hablar con Joel Campbell, verdad como un colega (Agustín Lleída).

Que dijo que iba hablar con Duarte con Campbell, yo me preocuparía siendo jugador del otro equipo, porque me van a echar, porque andan buscando sustitutos, ahí me preocuparía yo. La verdad, estaría preocupado».

Soto Molina se encargó de meterle picante a la serie ante los manudos, que tendrá su primer round este próximo domingo a las 7:00 de la noche en el Morera Soto.