Soto atacó con todo a Agustín Lleída

Redacción – El directivo del Team, Jafet Soto, calienta las semis ante La Liga y señala que está siendo medio gerente de los manudos, ya que está haciendo la mitad del trabajo.

Soto le tiró con todo a Agustín Lleída, que funge como gerente deportivo del cuadro centenario y que en últimos ha mostrado interés en jugadores con pasado florense.

Fiel a su estilo, Jafet asegura que él hace todo el trabajo y el directivo rojinegro solo copia el modelo que ha aplicado en Herediano, debido que no tiene capacidad.

Inclusive, el gerente del Team inclusive fingió instantes antes de la conferencia una conversación vía telefónica con el vicepresidente del Pachuca, Andrés Fassi.

Jafet simuló conversar con Fassi tras lo dicho por Agustín Lleída, que afirmó que el fútbol de Costa Rica tiene algunas cosas que lo hacen amateur.

Ante todo lo sucedido, Jafet Soto atacó con todo al gerente rojinegro en conferencia de prensa y señaló que él está haciendo la mitad del trabajo.

«Copiar modelos es muy fácil, es muy sencillo. Hacer modelos es complicado para algunos por falta de capacidad, experiencia, por lo que sea. Algunas personas como Carlos Watson, Gerardo «Puro» Ureña y otros más buscan jugadores.

No tiene que estar llevando a Moreira, Ordain, Junior Díaz y ahora quieren a Jimmy Marín. En un momento quería a Aarón Salazar. Preguntaron en Guadalupe por Kevin Espinoza, pero chocaron con pared un poquito.

A mí me caería muy bien la mitad del salario del hombre, me quedaría riquísimo la mitad del salario del hombre porque le estoy haciendo la mitad del trabajo. Estoy siendo medio gerente de La Liga, no se ahueven liguistas.

Estoy siendo medio gerente de ustedes para que sepan, porque estoy a medias porque el hombre (Lleída) se lleva la mitad de lo que yo dejo o de lo que vendemos. También quiere a Elías Aguilar, también lo llamaron a Corea del Sur.

Ahorita quieren a don Juan Carlos Retana, Orlando Moreira y a todos lo que tenemos acá, que nos deje tranquilos con nuestro fútbol tropical, lindísimo nuestro fútbol tropical, es hermoso. Habla mucha paja, hicieron un CAR espectacular, saque jugadores, trabaje.

Deje de criticar nuestro fútbol y desde que tienes el valor de hablar, cada que lo hace crítica nuestro fútbol y pues así tenemos un montón de año. Estas en una institución grande, centenaria, hágalos felices amigo, bueno no eres mi amigo».

Las declaraciones de Soto Molina se dan días antes del inicio de las semifinales ante Alajuelense, que se abrirán en el Morera Soto el próximo domingo a las 7:00 pm.