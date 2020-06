Moreira se ha ganado los elogios del liguismo

Redacción – Leonel Moreira se ha convirtió en la muralla de Alajuelense en las semifinales y además, se encargó de devolverle la sonrisa a los manudos de cara a la final.

El arquero erizo brilló con una gran actuación en el juego de vuelta de la semifinal ante Herediano, ya que se lució con tapadas que ayudaron al León a clasificar.

Su gran desempeño bajo los tres palos le valió para ser elogiado por gran parte del liguismo, que hace unos días lo crucificó por sus fallos ante Grecia y Guadalupe FC.

Tras esos errores, Leonel dio la cara y reconoció que no estaba su mejor momento en La Liga y de paso, señaló que volvería a su mejor versión en la fase final.

Moreira cumplió con su palabra y a lo largo de la serie ante el Team, se vio con más confianza y seguridad defendiendo la portería de Alajuelense.

Leonel se mostró bastante contento por la clasificación del León a la final de la segunda vuelta y señaló la clave para volver a su mejor versión con La Liga.

«Contento con mi equipo, la verdad que estoy feliz por el trabajo de mis compañeros, el esfuerzo y la verdad es que uno trata de apoyar en lo que se pueda. Estamos contentos y le doy gracias a Dios por dejarme jugar al fútbol.

Una final más y creo que eso me motiva, me llena de confianza para lo que viene. Yo no lo veo como fortuna, la fortuna no existe. Existe el carácter que uno tiene como portero de aceptar las cosas cuando van mal, acepté mis errores y acepté que no estaba.

Acepto que estoy recuperando la confianza, el Leonel Moreira que todo el mundo conoce, está tratando de llegar. Ahora queda en pensar en la final y tratar de ganarla».

El portero rojinegro se ha encargado de olvidar de la memoria de los liguistas los fallos de Adonis Pineda, que desde el arribo de Moreira ha sido relegado a la banca.

La serie entre manudos y morados dará inicio el próximo domingo 21 de junio a las 6:00 de la tarde en el Estadio Alejandro Morera Soto.