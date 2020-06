La afición manuda ha criticado con todo al arquero

Redacción – El portero de erizo, Leonel Moreira, no se guardó nada y fue crítico ante su bajo nivel en los últimos juegos del León y señala que no es el de siempre.

Los últimos tres partidos del León han sido para el olvido para el arquero, ya que ha recibido ocho anotaciones, que le han válido cientos de críticas en redes sociales.

Parte de la afición eriza ha crucificado a Moreira, ya que ante Grecia, Saprissa y Guadalupe demostró estar en un nivel bastante bajo para defender el marco erizo.

El departamento de porteros vuelve a estar en el ojo del huracán, pese que el cuadro erizo fichó a Leonel con el fin de dejar atrás todos esos problemas.

Moreira es consciente de su bajo nivel y en conferencia de prensa dio a conocer que ha vivido un año de altos y bajos, por lo que afirma que no es el mismo de siempre.

«No, la verdad que no, no soy el mismo de siempre, pero si sé que puedo dar más. He tenido un año muy difícil, eso es lo que nadie sabe que he tenido un año muy difícil, de altos y bajos.

De paronasos y encontrarse otra vez con un mismo al nivel que uno tiene, queda nada más entrenar el día a día. Cada partido retomar la confianza, pero eso no me va quitar mi norte y no me va quitar, porque vine aquí.

Yo vine aquí con la mentalidad de ser campeón con La Liga, de tratar ayudar a los compañeros y eso es algo que nadie me lo va quitar. Yo sé lo que puedo dar, sé el nivel que tengo y creo que voy paso a paso».

Leonel espera recobrar su mejor versión en las semifinales. Gran parte de la afición achaca el bajo nivel de los porteros por el entrenador en ese departamento, Wardy Alfaro.