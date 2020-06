Machado se mostró optimista a pesar del marcador

Redacción- El defensor panameño, Adolfo Manchado, fue el encargado de dar la cara en el cuadro erizo tras el marcador marcador adverso, pero aún así se mostró optimista.

Machado considera que el camerino de Alajuelense tiene sangre de León para revertir la serie y a pesar del marcador en contra de 0-2, el panameño confía en la hazaña.

Inclusive, considera que el equipo rojinegro tiene la capacidad para ir a Tibás y salir con la victoria que alargue la serie a dos juegos más.

«Por ahí tuvimos unos despistes que nos costaron los goles, seguimos fuertes todavía no se ha terminado, tenemos la capacidad humana, ellos hicieron dos acá nosotros podemos hacer dos o tres goles allá, esto no se ha terminado todavía.

En el primer tiempo nos faltó la actitud de correr, de ir al frente, en el segundo tiempo el equipos salió con otra cara, con otra actitud, queda jueves, viernes, sábado, domingo para recuperar, para ver donde tenemos que mejorar».

Pese a lo que tiene acostumbrado, Machado se mostró molesto cuando un medio de comunicación le quiso hacer comparar a los dos camerinos y así respondió:

«Yo voy a hablar lo que me compete, el camerino de Liga Deportiva Alajuelense tiene sangre de león, hambre de triunfar, no me haga comparar una cosa con otra».

Los rojinegros cometieron errores puntuales durante el primer tiempo, que los morados aprovecharon para anotar los dos goles que les dan la ventaja en el marcador.

Machado dejó entrever que a pesar de tener el marcador en contra, están comprometidos con la institución y su afición; y no bajarán los brazos.

El próximo partido será el lunes 29, donde los manudos tendrán que salir con todo su arsenal para buscar remontar el marcador y buscar poder extender la serie.