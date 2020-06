Ugalde mostró un bajo nivel en el Clausura 2020

Redacción – El talento y calidad de Manfred Ugalde continuarán en el Monstruo tras la obtención del título 35, ya que el atacante no tiene tan clara su salida del club.

La joya de la cantera del Monstruo se mantiene tranquilo, tras conseguir su primer título con la escuadra liderada por Wálter Centeno Corea.

Ugalde se quedaría en la institución tibaseña, a pesar que hace unos meses atrás se rumoreó de la salida del atacante de 18 años al fútbol europeo.

El representante del jugador, Kurt Morsink, tiene tasado al futbolista en $2 millones y afirma que solo por eso monto contestaría el teléfono para empezar a negociar con un club.

Manfred fue sentenciado a la banca en la final ante Alajuelense, ya que Ariel Rodríguez se ganó la titularidad a punta de goles importantes.

El joven futbolista de 18 años no quiere pensar en nada más y todo parece indicar que continuará en la institución para el Apertura 2020.

«Yo estoy tranquilo, contento, solo quiero celebrar y no pensar en nada más. Creo que Ariel lo hizo muy bien, en los clásicos hizo goles entonces me tocó esperar y estaba atento por si me necesitaban», señaló a Deportivas Columbia.

El futbolista contabilizó a lo largo del certamen un total de 1182 minutos en 17 partidos. Solamente festejó tres goles en el torneo que vio al Monstruo ganar la copa 35.

El niño maravilla debutó en el cuadro morado en el Clausura 2019 y desde ese torneo suma un total de 13 goles en 42 partidos con el primer equipo morado.