Aficionados morados, manudos y florenses quieren al extranjero en sus filas

Redacción- El delantero cubano del Club Sport Cartaginés, Marcel Hernández, le agradece a los aficionados de otros equipos que le han mostrado gran apoyo.

Las anotaciones del centro delantero isleño no han pasado desapercibidas y los seguidores de otras instituciones lo quieren ver vestido de con sus colores.

Tal es el caso de morados, manudos y florenses, quienes le han mostrado gran cariño al extranjero para ver si lo convencen de cambiar de equipo.

«Estoy acá, defiendo unos colores, una camiseta, defiendo una institución, eso no significa que en un momento determinado uno no pueda escuchar o no, uno siempre agradece por el trabajo, por la manera en la que se han venido dando las cosas y sobre todo por el cariño que me han venido mostrando todas las aficiones, yo creo que eso es premio al sacrificio, al trabajo, a la dedicación, yo le dedico el 100% y un poquito más a esto, entonces yo creo que ese es el premio», afirmó Hernández.

El atacante cubano fue la figura del Cartaginés esta tarde frente al Deportivo Saprissa, puesto que concretó un triplete frente a la portería defendida por Aarón Cruz.

Además, su buen rendimiento le permitió cerrar su participación en el presente Clausura 2020 con 17 anotaciones, solo una por debajo de Christian Bolaños.