Golpe económico para el Saprissa complica renovación del sudamericano

Redacción- El mediocampista argentino, Mariano Torres, dejó en claro su amor por los colores del Sarpissa y reafirmo que en el país no jugaría con otro equipo.

La habilidad y buen control del balón que tiene el sudamericano ha enamorado a la afición del conjunto tibaseño.

Cariño que es reciproco, puesto que Torres ha mencionado en reiteradas oportunidades que en Costa Rica no jugaría con otro equipo que no sea el Monstruo.

«Yo ya lo dije y lo repito. Acá en Costa Rica yo no voy a jugar con ningún otro equipo que no sea Saprissa…sé muy bien que en Costa Rica no juego en otro equipo y yo tengo palabra» afirmó el número 20 de los morados a Radio Columbia.

Pese a ser uno de los jugadores más regulares y contar con el respaldo de la directiva su permanencia en el club se encuentra en la cuerda floja.

Puesto que su contrato finaliza al terminar el presente campeonato, por lo que su renovación deberá ser negociada.

Situación que se complica por el golpe económico que sufrió Saprissa al igual que muchos otros clubes por la ausencia de la venta de entradas.

«Si saliera alguna otra posibilidad en el extranjero, yo le he dicho a Victor que se la voy a comentar de inmediato y la analizaremos», añadió el mediocampista.

Al finalizar el presente campeonato de clausura dos jugadores de gran peso en la plantilla de los morados finalizan su ligamen.

Como es el caso de Michael Barrantes y el propio Torres, por lo que el club deberán buscar un acuerdo en los próximos días para poder contar con ellos en el siguiente campeonato.