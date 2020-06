Vargas le mandó un mensaje a los críticos del León

Redacción – El portero suplente del León, Mauricio Vargas, afirma que a él nadie le aviso que tenía que ir por la medalla de subcampeón nacional.

Vargas se defiende de los cuestionamientos en las redes sociales, debido que la escuadra rojinegra no fue a recoger el trofeo ni la medallas del segundo lugar.

Muchos tachan a los manudos de cero humildad y falta de profesionalismo, ya que solamente Andrés Carevic, Fernando Ocampo y Junior Díaz dieron la cara.

Inclusive, los únicos jugadores que hablaron con la prensa fueron Adolfo Machado y José Miguel Cubero, que se bajó del bus para darle la cara a la prensa.

Ante todo lo suscitado, Vargas aprovechó su perfil de twitter para asegurar que nadie le dijo que tenía que ir a recoger la medalla o dar entrevistas.

A mí NADIE me avisó que tenía que ir por la medalla y tampoco NADIE me pidió una entrevista.

No soy ni mal perdedor y siempre doy la cara. — Mauricio Vargas (@mau1vargas) June 30, 2020

Unafut aclara que en las zonas mixtas no es obligación de los jugadores dar declaraciones, queda a criterio de los protagonistas.

Además, por protocolo de premiación, el subcampeón solo iba presidente, técnico y capitán, no hubo ninguna falta, por se cumplió el mismo y no es que la planilla de Alajuelense no quiso salir.