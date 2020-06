Redacción- El conocido humorista Carlos Ramos, conocido como «El Porcionzon» le dice adiós a los oyentes de Omega.

«Menecasos me despido de los oyentes de Omega. Aunque no hubiese querido que fuera de ésta manera la verdad es que no tengo otra opción ya que me separaron del micrófono desde hace casi 2 meses de manera repentina.

Por dicha existen otros medios en donde se puede tener contacto con el publicado y en esta ocasión y de manera oficial me despido de todos esos oyentes que me dieron tantas alegrías durante estos 20 años.

Como ustedes saben me dieron una carta de suspensión acogiéndose supuesta mente al articulo del Covid-19 que faculta a las empresas (que cumplan con ciertos requisitos), a suspender a sus empleados. En su momento me extrañó que dicho documento no llevará sellos o haya sido revisado por el ministerio de trabajo pero aunque no firme, la recibí», dijo Ramos en sus redes sociales.

Omega suspendió el contrato laboral del humorista Carlos Ramos por crisis en pandemia.

«El día de ayer la empresa a la que he laborado por mas de 18 años Grupo Radiofónico Omega me entregó una carta en donde entre otros dice que me suspenden por 2 meses acogiéndose a que por la situación del Covid-19 no pueden pagar mi salario», manifestó Ramos en sus redes sociales.

En ese momento el humorista agregó que esperaría sin goce de salario el tiempo que la empresa le estaba mandando.

«Al poco tiempo puede comprobar mis sospechas ya que me asesoré, al mismo tiempo que recurrí al ministerio y por medio del departamento de inspección me dí cuenta que dicha suspensión fue ilegal. Dando como resultado el rompimiento de contrato.

El día de hoy a través de mi abogado en temas laborales extendí el documento que da por finalizada mi relación laboral y es por esa razón que por respeto a ustedes lo comunico de manera oficial.

Gracias de todo corazón por todos esos momentos especiales que pude pasar durante mi tiempo al aire.

Aprovecho para disculparme con las personas que de una u otra manera les molestó algún chile o comentario. Comprenderán que estar al aire de manera ininterrumpida por tantos años puede llevarlo a uno a equivocarse mucho como humanos máxime tratándose de un programa en vivo», manifestó el humorista.

Ramos agregó que fueron más las cosas buenas y divertidas que pasó, que las negativas, muestra de ello es la gran cantidad de personas que conoció y que ahora son sus amigas y amigos.

«Los llevaré en mi corazón, no descarto el volver a los micrófonos pero por ahora me tomaré un corto tiempo para recuperarme y atender asuntos importantes», dijo.