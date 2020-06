El defensor aplaude el CAR de Alajuelense

Redacción- Michael Umaña llena de elogios al Centro de Alto Rendimiento, el defensor costarricense lo ve como un gran avance para el fútbol nacional.

AMPrensa.com conversó en exclusiva con Michael Umaña desde Guatemala y afirmó que la infraestructura del La Liga es envidiable, y lo ve como una gran inversión para la formación de jugadores.

«Muy bueno, la verdad que de aplaudir lo que está habiendo Alajuela, ojalá todos pudieran tener un centro de alto rendimiento como este.

Al final muchos jóvenes se van a ver beneficiados, he escuchado que están trabajando muy bien en esa parte.

Sería excelente que todos los equipos nacionales tuvieran un complejo así o similar porque a lo que se ve que es un mega CAR, de mi parte felicito a Alajuelense por tomar estas buenas decisiones que al final colaboran mucho con nuestro fútbol».

La figura de La Tricolor también hizo saber de los planes que tiene el Comunicaciones de Guatemala, actual equipo del costarricense en realizar un proyecto similar al de los erizos.

Además, declaró que el único equipo chapín en tener canchas para entrenamientos es el Club Municipal, escuadra que además aprovecha para alquilar los recintos para la practica del fútbol aficionado.

«Acá en Comunicaciones quieren hacer un lugar no sé si igual o similar al de la Liga, y entiendo que Municipal tiene una cancha de entrenamiento, pero no tan grande, en los equipos no se escucha que quieran hacer algo así».

El central debutó en 1999, donde el mismo asegura que las herramientas que tenían en ese momento eran muy distintas a las que tienen hoy en día los jugadores.

Para él las oportunidades se las tuvo que crear y darse a conocer con base a mucho esfuerzo para llegar a ser el jugador con tanta trayectoria y reconocimiento que es hoy en día.

«Son otros tiempos, las cosas ahora están más al alcance por así decirlo, yo creo que lo tienen que aprovechar a su favor que tienen muchas más herramientas, antes costaba debutar o llegar a un equipo tradicional como decimos.

Ahora hay muchas más ventanas, se han abierto muchas puertas para el joven futbolista costarricense, eso también les ha facilitado mucho ser contratados en el extranjero por todo lo que se ha venido haciendo en el fútbol en Costa Rica.

Los que están en formación tienen que aprovechar estas cosas porque antes lastimosamente no se tenían tan al alcance. Los de más atrás era como que ya traíamos el talento, como dicen: el futbolista nace, no se hace; y antes éramos más de esos».

De esta forma, Umaña resalta que los futbolistas que están se formando tienen la obligación de aprovechar todas las oportunidades de crecimiento que se les ofrece en el país.

Pues, a sus predecesores les ha costado dar a conocer el fútbol tico en otros países con la calidad y compromiso que han demostrado les ha servido a las nuevas generaciones para abrirse puertas en el extranjero.