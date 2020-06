Umaña ve la edad solo como un número

Redacción – Michael Umaña no tuvo problemas para dar su postura sobre la posible nacionalización de Marcel Hernández y su deseo en ser llamado a la Tricolor.

A sus 37 años, Umaña milita en el Comunicaciones de Guatemala y ve factible que el atacante brumoso represente al país, siempre y cuando llegué a aportar su calidad.

Umaña del cuadro patrio, pues su nombre se inmortalizó en el corazón de los ticos cuando en Brasil 2014, anotó el penal que dio el pase a cuartos de final.

El dos veces mundialista tiene en su currículo 82 juegos con el combinado patrio, y ha tenido participación el la Copa Oro, Copa América y Copa UNCAF.

Sin dudas, los números de Umaña lo respaldan para dar su opinión acerca de los jugadores que están en la órbita de La Sele de cara a Catar 2022.

Michael Umaña conversó con AMPrensa.com desde Guatemala y comentó su posición sobre la posible nacionalización de la estrella brumosa.

«Uno no se puede contradecir con lo que dice, para mí la edad es un número y no porque yo tenga 37 casi 38 años, la edad no es el problema, yo no estoy en contra de que un jugador pues quiera nacionalizarse.

Pues eso tampoco quiere decir que tenga un campo asegurado en la Selección, habrá que ver que piensa en el momento la gente que esta manejando la La Sele.

Yo creo que eso es una cuestión de analizar y bueno si es un jugador que va a aportar, que va a ayudar al fútbol y va a dejar cosas buenas yo no lo veo mal por lo menos a título personal.

Que tenga 30 o que tenga 19 para mi es indiferente, hay jugadores que pueden rendir a los 18 y otros que pueden rendir a los 30. Igual no tengo nada en contra de nacionalizar jugadores.

Por ejemplo en su momento lo hizo Víctor «Mambo» Nuñez, lo hizo Pablo Gabas, yo no tengo nada en contra, si es jugador que va ayudar a los jóvenes que vienen atrás y les puede servir para que se abran puertas, no tiene nada de malo», indicó Umaña.

El tico fue claro en decir que si Marcel quiere un puesto en la Selección, tiene que hacer méritos y demostrar que el escudo que lleva en el pecho, lo defiende y lo siente igual o más que cualquier otro jugador nacido en el país.

Además, hizo hincapié que la edad que tenga un jugador no interfiere con la calidad que posee para desempeñarse dentro del terreno de juego.