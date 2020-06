Dijo que George Floyd era un joven, pero tenía 46 años

En su disculpa, resaltó que rechaza todo tipo de discriminación

Redacción – El ministro de la Presidencia, Marcelo Prieto, se refirió a sus lamentables declaraciones del martes anterior al referirse al asesinato del afroamericano George Floyd en Minneápolis, y pide disculpas a la comunidad afrodescendiente.

La polémica surge luego de que un periodista le consultara la posición del Gobierno de la República sobre el actuar del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la situación actual y además quien ha sido señalado de racista por no exigir mano dura contra el asesino de Floyd, Derek Chauvin.

Prieto minimizó el asesinato al indicar que Trump no mató al afroamericano, y que se trataba de un «joven afrodescendiente», cuando en realidad este tenía 46 al momento del homicidio.

Es decir, Prieto se informó poco por la situación, además de tacharla de «circunstancia policial mínima».

Sus palabras:

«No se juzga la actuación de ningún gobernante. No pareciera pertinente, toda vez que estamos hablando de la actuación de un policía, de un lugar concreto. Aquí no se trata de juzgar a los Estados Unidos, ni de juzgar al presidente Trump, se trata de definir una posición en contra del racismo, que se ha manifestado de manera concreta en la lamentable muerte de un joven afrodescendiente. No corresponde dar opiniones alrededor de ese tema porque el presidente Trump no fue el que mató a la persona, fue una circunstancia policial mínima», dijo Prieto en conferencia.

Tras las constantes y duras críticas por esa manifestación que dio en el auditorio de Casa Presidencial, Prieto se disculpó mediante una carta divulgada a la prensa.