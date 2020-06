Redacción- La exmiss Colombia, Daniella Álvarez, publicó un emotivo video donde muestra cómo avanza su recuperación.

El pasado 14 de junio la exmiss Colombia Daniella Álvarez, reveló a sus miles de seguidores que se sometería a una cirugía para amputar su pie izquierdo por una isquemia.

Luego de varios días de haber sido intervenida, la modelo reapareció en sus redes sociales para contar y mostrar cómo camina después de la operación.

“Nunca me conformaré hasta que lo bueno sea mejor y lo mejor sea excelente. Hace doce días me operaron por última vez y hasta hoy no he dejado de dedicarme a superar mis obstáculos hasta llegar a mi meta. Aquí voy llena de fuerza y sueños”,escribió Álvarez junto al video que hasta el momento cuenta con millones de reproducciones.

En las imágenes vemos a la exMiss Colombia dando sus primeros pasos por la clínica, apoyada sobre un caminador y en todo momento acompañada del personal médico.