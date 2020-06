View this post on Instagram

🏆 🏆🏆 un título más! 🥇 1er lugar en la categoría de Solista Femenino Profesional en el primer Online World Salsa Solo Championships 💃🏼 #thisishowwewin Este reconocimiento es de los más lindos e importantes que he ganado por tres razones: 1.Le gané a la pereza y a los miedos durante la cuarentena! 💪🏻 2.Sé que servirá para inspirar y motivar a todo el talento que tiene mi país para que se animen a perseguir sus sueños sin importar las adversidades! Los obstáculos sólo nos hacen más fuertes! 3.Me hizo sentir orgullosa de mis estudiantes que también participaron!!! Son unos valientes y me llena el corazón verlos crecer y con sed de más día a día! Muchas felicidades a estos chicos que representaron el talento de Costa Rica 🇨🇷 para el mundo! @aihc_08 @maripaurivera compitieron llevándose el 4to y 6to lugar en la categoría de chicas menores de 17 años y @erickbonilla_ coronándose también el campeón solista amateur masculino 🏆🔥! Cracks!!! Vamos por más! @latinstarsacademy @latinboomcr @lasdivasdelucia #11timesworldchampion Thank you @anyakatsevman @eric.caty.1 and @kellylannan for making this possible! Can’t wait for the next one 😘