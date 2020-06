Encargados de estudiantes se desahogaron en publicación de Facebook

MEP busca retorno a clases tras vacaciones de 15 días

Redacción – Los padres y encargados legales de los estudiantes se muestran enfurecidos con el Ministerio de Educación Pública (MEP) tras la decisión de volver a clases en medio de la segunda ola por el Covid-19.

En una publicación de AMPrensa.com, los padres expresaron su enojo ante la decisión de las autoridades del MEP de regresar paulatinamente a la modalidad de educación presencial, para poco a poco dejar a un lado las clases a distancia.

Con 822 reacciones en total con corte a las 5:57 p.m., 436 -más de la mitad- son «me enoja», lo que da a entender que los encargados de los estudiantes no están a gusto con el anuncio.

«No es tiempo para enviarlos,creo que si entran a la escuela seria una catástrofe, ya que ellos no van tener el cuidado,y la maestra no va a poder vigilar a 27 niños, si se lavaron las manos, si se abrazaron, etc. NO ES EL MOMENTO», dice la usuaria Marilyn Carranza Rodriguez.

«No, porque considero que estamos en un punto donde la pandemia está creciendo», escribió Anyelica Martínez en la publicación de Facebook.

«No tengo hijos, pero voy a dar mi humilde opinión. Si yo tuviera hijos, no los mandaría este año a clases», comentó Karol Chavarria Elizondo.

La publicación tiene más de 660 comentarios, en su mayoría todos en rechazo a las medidas tomadas por el ministerio entorno a la educación.

¿Considera adecuado el regreso paulatino a clases que anunció el MEP esta tarde? Posted by amprensa.com on Monday, June 8, 2020

Las autoridades de Salud y del MEP evaluarán la infraestructura de los centros educativos y las diferentes características de estas escuelas y colegios para el regreso paulatino o la suspensión de lecciones.

Es decir, pueden haber instituciones educativas que, por sus condiciones, no retornarán a clases de momento.

Por otro lado, en cada aula habrá únicamente 10 estudiantes.

«Los centros educativos en zonas donde se disparen los casos, no van a regresar», aclaró la ministra.

El regreso a clases se tiene previsto para el próximo 13 de julio, tras las vacaciones de 15 días.

«Será un regreso paulatino y muy monitoreado», dijo la ministra.

Además, Cruz destacó que el curso lectivo se extendería hasta el 23 de diciembre.