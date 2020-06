Centeno guío al Monstruo a su copa 35

Redacción – El técnico del Monstruo, Wálter Centeno Corea, asegura que le pidió a Dios que le diera sabiduría para corregir lo que venía haciendo mal.

Centeno llevó al Saprissa a sus título número 35, tras vencer sin problemas a Alajuelense con marcador global de 3-0 y así aumentar la crisis rojinegra.

Los morados no pasaron apuros contra su más enconado rival, que demostró falta de garra y carácter a la hora de enfrentar a su más enconado rival.

Paté hizo historia con el club de sus amores, ya que forma parte del club de hombres que ganaron el título con Saprissa como jugadores y técnicos.

Roy Myers, Vladimir Quesada, Alexander Guimaraes y entre otros más, también han logrado la gesta conseguida por el Rey Paté, que le dio al Saprissa su copa 35.

El timonel tibaseño le agradeció a Dios tras la notable victoria en la final del Clausura 2020, tras regalarle un trofeo más al conjunto más ganador del país.

«Le he pedido a Dios que me diera sabiduría para corregir todas aquellas cosas, que venía haciendo mal y tener otra postura como técnico. La verdad es que hay mucha gente alrededor de Wálter Centeno, que me han ayudado a evolucionar».

Saprissa hace historia en Centroamérica, ya que se convierten en el primer equipo de la región en llegar a 35 copas. Paté obtuvo su segundo cetro con los morados.

La Liga Concacaf 2019 y el título nacional del Clausura 2020, colocan a Centeno en la historia del Monstruo. Incluso, se habla de una larga renovación para el técnico.