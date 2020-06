Morados siguen esperando que su rival de semifinales se confirme

Redacción- El técnico del Saprissa, Wálter Centeno, mantiene la calma pese a que su equipo suma tres partidos consecutivos sin sumar la victoria.

Los morados no pasan por su mejor momento en el torneo, puesto que acumulan tres empates consecutivos.

No obstante, Saprissa aseguró el liderato desde la jornada anterior, por lo que cerrarán tanto la serie de semifinales como una posible final de la segunda ronda en La Cueva.

«Nos esta pasando por dicha en una etapa que ya no determina nada, porque muchos pueden en este momento estar enojados y tienen derecho a estar enojados, pero conscientes de que tenemos otro partido el próximo miércoles, puede ser que aún estemos con esa desconfianza, pero a partir del domingo ya tiene que desaparecer, entonces como ya nos pasaron las cosas malas y nos pusimos a prueba, en el momento que pasemos la prueba yo creo que vamos a estar en otra situación, entonces por dicha no me pasó en el primer partido de las semifinales», aseguró Paté.

El estratega de los tibaseños ha realizado algunas rotaciones en los últimos encuentros, esto con el objetivo de darle descanso a sus principales figuras.

Además de darle una oportunidad a los futbolistas que usualmente no son titulares para que se muestren y levanten la mano de cara a la segunda ronda del certamen.