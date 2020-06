Esteban Rodríguez sorprendió en el juego de ida al marcar el segundo tanto de los morados

Redacción- El director técnico del Deportivo Saprissa, Wálter Centeno, reveló el secreto para tener a su llamado «segundo batallón en un gran nivel.

Los morados han logrado encontrar soluciones y alternativas en el banquillo en este cierre del campeonato.

Como es el caso de Estaban Rodríguez y Byron Bonilla, quienes se encontraban relegados a la suplencia y tenían pocos minutos en cancha.

No obstante, desde el regreso del fútbol nacional «Paté» les ha ido dando minutos para que recobren su mejor forma.

«No es casualidad de que ellos ahora estén jugando bien, porque yo creo que han trabajado durante toda la temporada, cuando les ha tocado estar desde la banca lo han hecho, el día siguiente después de un partido cuando tú no juegas es el más difícil para un jugador, porque te sientes con cero motivación, entonces ese trabajo mental se lo hemos dado por medio del preparador físico que lo ha hecho bien», afirmó Centeno.

Desde la reanudación del campeonato los equipos se vieron en el desafío de mantener un ritmo de juego con partidos domingo-miércoles-domingo.

Por lo que Paté tuvo que recurrir a darla más protagonismo a los jugadores que normalmente se encuentran en el banquillo.

«Aprendí que cuando uno no juega tiene que trabajar doble, tiene que entrenar más que del que esta jugando porque es obvio, no tiene tiempo ni momentos de partido, entonces la historia dice que a los que no juegan normalmente miércoles o domingo, son los que más entrenan, eso es trabajo», señaló el estratega morado.

LEA TAMBIÉN: Kevin Briceño y Juan Gabriel Guzmán podrían despedirse del Saprissa con la copa 35

Saprissa ahora deberá prepararse a lo largo de este fin de semana para liquidar la serie ante La Liga en el juego del próximo lunes.

Los tibaseños podrían celebrar la obtención de la copa número 35 en su historia en un estadio que no contará con la presencia de público por el tema de la pandemia.