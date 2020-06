Redacción- La querida comunicadora Pilar Cisneros manifestó que no puede ser presidenta por un tema de la Constitución Política, pero que va a seguir trabajando por Costa Rica.

En una entrevista realizada por la periodista Lizeth Castro la experiodista de Teletica, Pilar Cisneros, comentó que va a seguir trabajando por Costa Rica y por sus valores.

«No puedo ser presidenta por un tema de la Constitución Política, pero que voy a seguir trabajando por el país», dijo.

Se debe mencionar que la periodista es de origen peruano y está casada con el periodista costarricense Édgar Espinoza y tiene tres hijos.

El artículo 131 de la Constitución establece tres requisitos:

-Ser costarricense de nacimiento.

-Pertenecer al Estado seglar (sólo aplica esta restricción para el credo católico, según fallo de la Corte Suprema de Justicia).

-Ser mayor de treinta años.

«Salí hace siete años del canal y no he recibido una llamada de mis jefes. Saque de su vida a la gente que no tiene valores», comentó Cisneros.

Durante la entrevista agregó que vive con el 15% de lo que ganaba en el canal, pero que es feliz y logró salir del país para estar en el nacimiento de su nieto.

«Tengo solo 5 pares de zapatos. Cuando nos morimos no nos llevamos nada», agregó la comunicadora.

Pilar Cisneros manifestó que la crisis nos reinventa para salir adelante y sacar lo mejor de nosotros.