Pineda solo disputó 190 minutos en tres partidos en el Clausura 2020

Redacción – El portero de La Liga, Adonis Pineda, discutió con un aficionado que lo crítico en redes sociales, le dijo que siguiera pagándoles el salario y viéndolos por tv.

Pineda la emprendió contra un fanático del León, que le «agradeció» al portero de Alajuelense por su aporte en el torneo de Apertura 2019.

Ese comentario no le cayó muy bien al portero de 22 años, que le envió un mensaje por instagram al aficionado que lo ofendió.

Adonis le escribió por mensajes al liguista, que si tenía algo que decirle a él, que se lo comentara. Ante ello, el aficionado le tiró con todo al portero del León.

Los comentarios del fanático no cayeron nada bien en Pineda, que afirmó lo siguiente en un mensaje:

«Usted de que habla si, no sabe ni lo que estar en una liga menor y menos de primera, menos en una final. Además, por lago nos ve por el televisor, espero que me lo diga de frente porque aquí juegan de hombres.

Sepa que me voy acordar de su cara para cuando me lo tope a ver. Porque juego fútbol no quiere decir que soy famoso lo hago porque me gusta no por la fama.

El que juega por fama, no disfruta, yo a usted no le tengo que demostrar nada. Gracias y usted siga pagándonos el salario y viéndonos por televisión».

Esta fue la conversación del cancerbero con el aficionado que lo cuestionó en redes sociales:

Ante lo sucedido, Adonis Pineda hizo una publicación en sus redes sociales y señaló lo siguiente tras lo sucedido con el fanático.