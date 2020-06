Redacción- El humorista Carlos Ramos conocido como «Porcionzón» demandará por ₡250 millones a Grupo Omega.

El abogado de Ramos, Roy Castillo, le manifestó al medio de comunicación La Teja que iniciará un proceso legal contra la empresa radial pidiendo 250 millones de colones.

Según afirmó el abogado al medio, la demanda se da porque en el 2016 Porcionzón le pidió a la empresa el reporte de las cuotas obrero patronales con la Caja y se dio cuenta que la empresa podría estar reportando un monto menor al que él ganaba.

LEA TAMBIÉN: Artista escribe canción en honor a Luany: «Yo no estoy muerta, a mi me asesinaron»

“Sucede que reportaban 500 mil a la Caja, pero le dan un cheque que decía ‘por servicios profesionales’ de un millón ochocientos cincuenta mil; cualquier carajillo que estudie derecho sabe que el trabajo de Porcio no eran servicios profesionales, sino que era algo que hacía ellos para evadir las cargas obrero patronales”, aseguró el abogado.

Es importante mencionar que Porcionzón tuvo un accidente hace unos días y fue sometido a una operación en su tobillo.

Omega suspendió el contrato laboral del humorista Carlos Ramos por crisis en pandemia.

«El día de ayer la empresa a la que he laborado por mas de 18 años Grupo Radiofónico Omega me entregó una carta en donde entre otros dice que me suspenden por 2 meses acogiéndose a que por la situación del Covid-19 no pueden pagar mi salario», manifestó Ramos en sus redes sociales.

En ese momento el humorista agregó que esperaría sin goce de salario el tiempo que la empresa le estaba mandando.