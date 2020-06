Marín tiene todo listo para jugar en el Monstruo

Redacción – El presidente del Team, Juan Carlos Retana, asegura que se benefician con la llegada de Jimmy Marín al Monstruo, ya que tendrá exposición en Concacaf.

Retana considera que el habilidoso volante de 22 años es un hijo del Herediano, pero que no tenía cabida en la escuadra liderada por José Giacone.

Jimmy ya tiene todo listo para jugar con el Saprissa a partir del Apertura 2020, tras su aventura por la primera división de Israel.

Hace unos días, Teletica dio a conocer que los morados ya tienen firmado a Marín, que está en suelo nacional desde el pasado 11 de junio.

El volante tendrá mucha exposición mediática con Saprissa y en el club florense lo saben perfectamente, ya que en caso de una venta recibirían un gran porcentaje.

Juan Carlos Retana conversó con ESPN Costa Rica y dio a conocer la razón por la que no entraron en la pelea para fichar a Jimmy Marín para el certamen venidero.

«Precisamente, nosotros tenemos gente que está bajo un proyecto, bajo una planificación, hay jugadores adentro de nuestra estructura que van en un desarrollo.

Es por esas situaciones que en el Herediano no tenía cabida, sin embargo, nosotros no podemos recomendarle a Jimmy que no regrese a Costa Rica.

En el fondo frío de los números a nosotros nos beneficia sin ninguna duda porque en el Saprissa va a tener exposición en Liga Concacaf», señaló a ESPN Costa Rica.

El habilidoso futbolista tendrá su revancha con el equipo que lo vio debutar en la división de honor. Marín sería presentando cuando termine el Clausura 2020.