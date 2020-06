Redaccion- El actor mexicano Ferdinando Valencia ha explotado contra quienes atacan e insultan sin piedad a la tica Brenda Kellerman por su físico.

Hace unos días era Brenda Kellerman quien ponía un alto a sus detractores en redes sociales por insultarla debido al color de su piel y su pelo rizado.

Se debe mencionar que la actriz explicaba que recibe muchos ataques por ser sencillamente diferente.

“Yo tengo mi cabello chino, a mi me encanta mi cabello así. Si a ti no te gusta, ese es tu problema. Tenemos que aprender a respetar”, expresó Brenda hace unos días en redes.

Su querido esposo Ferdinando Valencia, salió en defensa de la madre de su hijo con un mensaje claro y directo.

“Siempre trato de nunca ser grosero ni ofensivo, pero sí me escriben cosas de: ¿Qué tiene ella? ¿Qué le ves a esa negra? Que se peine. De entrada me tiene a mí, tú no, ¿por qué tu coraje?”, contó al programa Hoy.

El actor aseguró sentir una gran admiración por su mujer y la forma en la que ella aborda los duros ataques hacia su persona. “Pobre gente, porque en algo tiene razón ella, es gente que vive mal consigo misma y está buscando qué ver malo de la vida”, comentó Ferdinando.

Se debe mencionar que hace un tiempo la pareja perdió al hermanito de Tadeo.