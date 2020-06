Fonseca señala que los delanteros que salen de los clubes son remalos

Redacción – El exdelantero nacional, Rolando Fonseca, cree que en el país todos los años quieren vender jugadores de $1 millón pero no los hay en el fútbol tico.

Fonseca atacó con todo a las personas que venden humo e inventan cifras astronómicas en el precio de las nuevas promesas del fútbol costarricense.

Rolando asegura que los clubes del fútbol nacional ya no forman defensores centrales y solo quieren delanteros, pero los arietes que salen de la cantera son remalos.

Inclusive, el amigo del gol señala todo mundo quiere sacar a su estrella y poder venderle al extranjero, pero lamentablemente no hay calidad para exportar.

Pero todo no quedó ahí, ya que considera que la gran promesa del fútbol nacional es Manfred Ugalde, que se ha desinflado considerablemente en el Saprissa.

El recordado delantero tico le pide a los representantes no inventar más y dejar de vender humo. Fonseca disparó con todo en Teletica Deportes Radio:

«No los quieren formar, todo mundo quiere formar el millón de dólares, no sacan centrales, solo quieren delanteros y los delanteros que sacan son remalos, saquen un goleador también y no estamos hablando de Marcel Hernández.

La gran promesa hoy es Manfred Ugalde, uno. ¿Qué pasó? Porque quieren el millón de dólares, está mal planificado. Aquí queremos vender jugadores de un millón de dólares todos los años y no hay. No valen un millón de dólares.

Dejen de engañar, aquí inventan demasiado, venden mucho humo. Aquí todos creemos que valemos dos millones de dólares y jamás, esa es la realidad de nuestro fútbol. No tenemos formación, no vemos talento», señaló a Teletica Radio.

Hace unos días el representante de Manfred Ugalde, señaló que el atacante del Saprissa costaba $2 millones y solamente por ese precio lo venderían al exterior.

Esa afirmación de Kurt Morsink generó gran polémica, ya que parece que la presión le ha pasado la factura a Ugalde, que en el Clausura 2020 solo suma tres goles.