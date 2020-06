Montero se mostró molesto ante la derrota sufrida esta tarde

Redacción- Ronald Mauricio Montero fue el encargado de dar la cara tras la vergonzosa derrota del Cartaginés por 0-4 ante los tibaseños.

Montero no tuvo problemas en aceptar que el Saprissa les pasó por encima en los últimos 30 minutos de juego, donde el equipo brumoso desapareció totalmente.

Pues en partidos como hoy se reviven los famosos fantasmas que acompañan al equipo de las brumas y que les impide hacer buenas actuaciones en instancias finales.

Los dirigidos por Medford se responsabilizan en su totalidad por el marcador tan aparatoso de la ida, pues consideran que son ellos son los que toman las decisiones.

El recio volante brumoso se sinceró en la conferencia de prensa y afirma que aún tienen vida en la serie e irán con todo en el juego de vuelta.

«Estamos conscientes que es responsabilidad de nosotros, el partido estaba cerrado, hacen un gol nos salimos un poco pero darle los méritos a Saprissa que nos pasó por encima, hay que ir a Tibás y ver como revertimos esta serie

Esto no termina aquí, hay que prepararnos mejor, fue un partido raro, estuvimos 60 minutos bien parados, pero el partido no dura 60 dura 90 minutos.

Saprissa no tuvo opciones de peligro, nos caímos, siempre nos vamos a entregar al máximo es culpa de nosotros que somos los que estábamos dentro del terreno de juego. Se dejan de hacer cosas que nos afectan al final.

Es doloroso teníamos otras metas para esta partido bueno haber clasificado teníamos mucho de no clasificar, no podemos caernos queda otro partido, hasta que no quedemos eliminados, vamos a luchar, falta un partido donde iremos con todo.

Estamos apenados con la afición, ellos no se merecen esto, ahora hay que ir a saprissa por todo, son detalles los que marcan la diferencia en estos partidos. Cartaginés tiene que estar acostumbrado a estas instancias y los más jóvenes tienen que aprovechar».

Rónald fue claro que aunque es complicado, el club irá con todo para buscar la hazaña en La Cueva, pues mientras haya posibilidades de clasificar ellos no las desaprovecharán.

El partido de vuelta por semifinales será el miércoles a las 05:00 pm, donde tendrán la ultima oportunidad para romper la mala racha, que los acompaña desde el 2013.