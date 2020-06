Barrantes es uno de los ídolos del saprissismo

Redacción – El Monstruo tiene todo listo para renovar a uno de sus técnicos en la cancha: Michael Barrantes, quien fue clave para la obtención del título 35.

A sus 36 años, el volante es uno de los jugadores que terminó su ligamen con la institución más laureada del país, que hincó al León en la final con global de 3-0.

Barrantes ya tiene varias semanas de estar en negociaciones con la directiva del Monstruo y ya tendría todo listo para renovar su contrato.

Víctor Cordero, gerente deportivo de los morados, es el responsable de llevar acabo las negociaciones con el experimentado volante, que ha demostrado jerarquía y clase.

Michael conversó con Deportivas Columbia y señaló lo siguiente sobre su renovación con el equipo de sus amores, al cual siempre defiende a muerte.

«Aún no lo puedo decir así tal cuál. Pero sí les puedo decir que ya todo está listo, ustedes me entenderán que hasta que el equipo no lo haga público yo no puedo decir nada.

Pero estoy muy contento y tranquilo de estar en esta grandísima institución. he venido pidiendo selección desde hace 2 o 3 años que volví al país», afirmó Barrantes a Deportivas Columbia.

El futbolista dio cátedra de garra y coraje en la serie ante Alajuelense, ya que se dislocó un dedo, se lo acomodaron y así siguió jugando en la final.

Ese acto ha sido aplaudido por el saprissimo, que elogia de gran forma a uno de sus capitanes, que a pesar de su edad mantiene un nivel bárbaro.