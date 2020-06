Redacción- El uso de la mascarilla será obligatorio a partir de este 27 de junio, como respuesta a un «peligroso acercamiento» a un contagio comunitario.

El público en general deben utilizar mascarillas o caretas en cines, teatros, transporte remunerado, iglesias y restaurantes. Por otra parte, será obligatorio para aquellas personas que atiendan al público. Los bancos de Costa Rica y Nacional, así como varias entidades públicas solo permitirán el ingreso de usuarios con alguna protección facial.

Sin embargo, hay personas que señalan que con la mascarilla empiezan a sentirse mareados, les falta el aire, se sienten inconscientes y por ello, tratamos el tema con un especialista.

El doctor, Roberto Salvatierra, médico de la Unidad de Investigación de la Universidad Hispanoamericana, señaló que las mascarillas no producen hipoxia, o disminución del oxígeno, pues los médicos siempre la utilizan y no hacen nada, no disminuyen la cantidad de oxigeno.

«La persona que se siente mal es por un asunto psicológico, empiezan a respirar rápido y eso hace que les falta el aire, en ese momento se da una hiperventilación y produce que las personas empiecen a sentirse mareadas. Por ello, es importante que respiren igual a como cuando no la tienen, pues la mascarilla solo es un filtro», comentó Salvatierra.

El especialista señala que es comendable para estas personas empezar a respirar pausado, incluso que pueden practicar colocarse la mascarrila en la casa antes de salir. También que empiecen a utilizar las mascarillas de tela hasta pasar a las que tienen más protección como la N95.

«No es necesario cambiar la mascarilla. Hay personas que se la pasan tocando, se la levantan o se la quitan, esa manipulación hace que la persona termine con más problemas pues lo hacen con las manos sucias», señala el especialista.

También recomienda que los usuarios utilicen tanto la careta como la mascarilla, pues la primera con el Covid-19 ha demostrado que si hay alguien infectado y escupe al hablar, la personas que está al frente puede caerle partículas en la boca, nariz y ojos. Más sin embargo, la mascarilla protege si un contagiado estornuda hace un tipo aerosol con el virus.

Salvatierra quiso acotar que vendedores ofrecen mascarillas que tienen una válvula para respirar, y no protegen nada.