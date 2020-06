Redacción. Mediante una carta al presidente de la Asamblea Legislativa, Eduardo Cruickshank, la Junta Directiva de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) solicitó la salida de la defensora de los Habitantes, Catalina Crespo.

El sindicato aseguró que Crespo desarrolló un accionar político contraproducente para los fines de defensa social de la entidad, lo cual provoca una disminución en la credibilidad ciudadana en la Defensoría.

LEA MÁS: Diputadas del PAC culpan a Catalina Crespo de ocultar información y piden su salida

Así también lo hicieron algunos diputados de diferentes fracciones legislativas en horas de la mañana al presentarse el informe de la Defensora en el Plenario.

«Catalina Crespo Sancho es considerada por los sectores sociales como la “Defensora de los Políticos”, debido a ello se han perdido espacio que en condiciones normales se podría facilitar el diálogo constructivo para la sociedad, destacó Albino Vargas.

La ANEP recalca que la escogencia del o la representante de la Defensoría de los Habitantes no debe tomarse a la ligera, es un tema muy sensible y urgente por lo que si se abre un espacio para nombrar a otro representante nos aseguraremos “de que no sólo se observen las formas en la Comisión de Nombramientos; sino y sobre todo, de que el pueblo de Costa Rica cuente con alguien valiente y firme, independiente y honesto, pero sobre todo: apolítico.