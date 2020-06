Dos parques reabrirían el 11 de julio

Redacción – Los trabajadores de Disney World insisten a sus supervisores que retrasen la reapertura de los parques, restaurantes y diferentes centros de atracción debido al Covid-19 que golpea fuertemente a Florida.

A esa petición se han unido también activistas de diferentes movimientos, quienes insisten en que una reapertura, en estos momentos, es una idea que pueden lamentar, según CNN.

«Este virus no se ha ido, desafortunadamente solo ha empeorado en este estado. Si bien los parques temáticos son una excelente manera de relajarse y disfrutar del tiempo libre, no son un negocio esencial, no es justo que las personas que trabajan allí arriesguen sus vida», indican en la petición publicada en MoveOn.org.

El complejo de parques temáticos emplea a más aproximadamente 70 mil personas y sería reabierto de forma gradual el 11 de julio para Magic Kingdom y Animal Kingdom.

El 15 de julio se sumarían los parques Epcot y Hollywood Studios.

Florida es uno de los estados con más casos positivos en el país norteamericano, pues reportan 103 mil 503 para este miércoles.

Incluso se estima que ese estado podría ser el próximo epicentro del Covid-19 en Estados Unidos.