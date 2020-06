Esta más que feliz de compartir esta alegría

Redacción- Evelyn, una mujer que demostró mucha valentía y coraje para sacar adelante a sus dos pequeños Samuel y Ezequiel tras su condición de salud, hoy celebra con su familia la obtención de su diplomado.

Esta gran mujer, obtuvo su diplomado en Educación Preescolar con la Universidad Estatal a Distancia (UNED), en la sede de Cartago.

«Las mamás también podemos graduarnos. Estoy más que feliz, es mi diplomado en Educación Preescolar, pero tiene un significado tan alto para mí.

Estudié en casa, en buses, en los parques, en el hospital, a la hora que me sobraba para leer un poco.

Esto me ha mantenido activa y no me ha dejado olvidar mi sueño de ser profesional», contó Evelyn a la UNED, quien realizó una publicación sobre su historia.

En conversación con AM Prensa, Evelyn contó sentirse «muy feliz y entusiasmada, es una buena noticia para mí en tiempos como estos, difíciles».

Contó que su diplomado es una oportunidad para mejorar su situación económica, pero asegura que aún no piensa en participar para una opción laboral.

Señaló que sus hijos requieren de mucha atención, «pero estoy llevando el bachiller para ganar categoría, tal vez en un año ya pueda trabajar».

Evelyn se graduó el pasado 30 de junio en la UNED Cartago, bajo estrictas medidas sanitarias.

Según contó la UNED, la celebración de su graduación fue en casa, acompañada por su esposo Stalin Nuñez y sus hijos, Ezequiel, Samuel y José Francisco.

Su esposo la sorprendió con una cena para celebrar la obtención de este logro en sus vidas.

«Soy bendecida de pertenecer a la UNED, es lo que se adapta a mi vida, puedo estudiar en la noche, cuando pueda, así es como he podido graduarme.

Actualmente, ya tengo medio bachillerato ganado, aún sigo aprendiendo, solo Dios sabe cuándo será mi próxima graduación, pero no hay prisa, yo disfruto mi presente», expresó Evelyn.

Su esposo escribió en facebook lo orgulloso que estaba de ver a su esposa alcanzar este sueño.

«Un merecido diplomado a pesar de dolor, incertidumbre, lágrimas y penas de varias índoles», expresó Nuñez.

La madre de Samuel y Ezequiel tuvo que suspender sus estudios cuando llegó el momento de la separación de sus hijos, tras estar bajo la condición de siameses.