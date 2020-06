Niña se puso detrás del vehículo

Redacción – Una niña de tan solo 1 año de edad falleció este martes en horas de la mañana luego de un fatal accidente cuando un vehículo se encontraba en reversa en Santa Bárbara de Heredia.

La información preliminar indica que el cuñado de la bebé conducía en reversa al momento del accidente a eso de las 7:30 de la mañana, según la Cruz Roja Costarricense.

No obstante, todo se trata de un error, pues en apariencia él no se percató de la presencia de la niña que no vio por los espejos.

Vecinos contaron a AMPrensa.com que la familia y todos los presentes se encuentran muy afectados por la situación.

A eso de las 9:30 de la mañana, agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) ya se encontraba con el levantamiento del cuerpo de la menor.