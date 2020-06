Muchos aficionados criticaron con todo al León

Redacción – La Unafut aclaró que futbolistas de La Liga no tenía que ir por título y medallas del subcampeonato conseguido ante el Monstruo.

Muchas personas tacharon a los manudos de falta de profesionalismo, ya que solo Andrés Carevic, Fernando Ocampo y Junior Díaz dieron la cara.

Sin embargo, la Unafut dio a conocer que eso es parte del protocolo y aseguraron o siguiente al respecto:

«Por protocolo de premiación, el subcampeón solo iba presidente, técnico y capitán, no hubo ninguna falta, por se cumplió el mismo y no es que la planilla de Alajuelense no quiso salir. En las zonas mixtas no es obligación de los jugadores dar declaraciones, queda a criterio de los actores».

Inclusive, los únicos jugadores que hablaron con la prensa fueron Adolfo Machado y José Miguel Cubero, que se bajó del bus para darle la cara a la prensa.