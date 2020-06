Redacción- La conocida y querida presentadora Verónica González despide a su mejor amiga la periodista María del Mar Umaña con un sentido mensaje.

Umaña tenía una empresa de modelaje en conjunto con la exmiss Costa Rica Verónica González.

«Mi mejor amiga, mi socia, la hermana que no tuve, cuando me diste la noticia de tu enfermedad un dolor inmenso invadió mi corazón, miedo, incertidumbre, impotencia y desesperación, no entendí como alguien que es pura bondad tenía que pasar por una prueba tan difícil.

Aunque esos sentimientos no se han ido del todo, solo puedo agradecerle a Dios por el tiempo que me permitió estar contigo, me enseñaste tantas cosas, me convertiste en un mejor ser humano y a tu lado aprendí a ser una mejor amiga», dijo Verónica González en sus redes.

Es importante resaltar que la simpática experiodista luchaba contra el cáncer desde hace varios meses.

Se debe mencionar que Umaña fue parte del programa Intrusos de la farándula y en Giros de Repretel.

«Agradezco a Dios por haberte conocido y darme la oportunidad de amarte. Gracias por tanto, Mari te amo con todo mi corazón y se que sólo te nos adelantaste.

Fuiste una guerrera, mujer de fe y sin duda la más hermosa, ya estás con Dios disfrutando de su amor infinito. Hasta pronto. Un pedazo de mi corazón se va contigo», finalizó González.