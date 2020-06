Se busca concienciar a los aficionados

Redacción- Capitanes de la Liga y Saprissa se unen para lanzar un video cuyo mensaje es claro para sus aficiones, seguir las medidas dictadas por el Ministerio de Salud.

El primer partido de la final será el día de hoy en horas de la noche, el mismo estaba anteriormente programado para efectuarse el domingo anterior.

Sin embargo, el ministro de salud, Daniel Salas, ordenó reprogramar el juego para evitar las aglomeraciones de personas, pues ese mismo día se celebraba el Día del Padre.

Por lo que vieron conveniente pactar el juego en un día entre semana a las 08:30 pm, pues es una hora donde las restriccion vehicular está vigente en sitios con alerta naranja.

Por otro lado, en los lugares con alerta amarilla a la hora de finalizar el encuentro ya se encuentran en las mismas condiciones.

«Necesitamos de todos ustedes para salir adelante, en estos juegos finales vivamos la pasión en casa, con nuestra burbuja social a quienes queremos y protegemos.

No es tiempo de reunirnos, no es tiempo de celebrar en las calles, los abrazos y los festejos llegaran en su momento pero hoy no. Además, de un trofeo esta en juego nuestra vida y la de nuestros familiares.

Así como confían en Saprissa, nosotros confiamos en ustedes. Así como confían en la Liga confiamos en ustedes»

De esta forma, los equipos buscan concientizar a aquellos aficionados que pretenden reunirse con personas ajenas a su burbuja para ver el Clásico de esta noche.

El campeonato se ha caracterizado por ser el primero en América en reanudarse desde el parón ocasionado por la pandemia, bajo estrictas medidas aprobadas por el Salud.

En horas de la tarde personeros del gobierno hicieron un llamado a la población, para evitar que el Covid-19 se siga propagando de manera incontrolable en el país.