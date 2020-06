Reporte Covid 22-6-2020

El reporte de hoy viene con video donde habla del meme de Teleclub 🤣🤣🤣🤣-64 Nuevos Casos nuevos-2277 Casos confirmados-1043 Recuperados-28 Hospitalizados. 4 en UCI (subió en 2 personas la hospitalización pero no la UCI)-12 lamentables fallecimientos-24.971 descartados-35.625 muestras totalesHizo un llamado a los pensionados que recibieron más dinero en su pensión, que no vayan a los bancos a gestionar la devolución. Se les dará a conocer como se hará, pero POR FAVOR NO VAYAN.-Con respecto a las mascarillas o cubre bocas, a partir del 27 de junio SERÁ OBLIGATORIO en ciertas circunstancias como: Personas que atienden público. Los que atienden en restaurantes deben usar cubrecubocas, no máscara.El uso de mascarilla será obligatoria para las personas que van a ingresar a cines, teatros, iglesias, bancos, restaurantes y transporte remunerado. Así como para los que atienden personas.Las mascarillas de tela deben tener al menos dos telas, una impermeable y otra de algodón.Cuando la mascarilla se siente húmeda, hay que cambiarla porque pierde su efecto.Ya sabemos que la mascarilla no es una licencia para romper burbujas sociales, es solo un complemento a las reglas de oro.El dueño del establecimiento debe velar porque las personas cumplan con la mascarilla. Si esto no se cumple, puede llevar a la suspensión del permiso sanitario del establecimiento.-Se está solicitando el uso de la mascarilla ahora, porque por el aumento de casos vamos tomando precauciones extra.-La tercera fase, se anunciará en el transcurso de la semana como procedería. Igual recordemos que siempre se dijo que todo se evalúa según el comportamiento de la curva.El Ministro de Seguridad, Michael Soto, envió video y dijo:-Se han inspeccionado 148 empresas y lo que más han encontrado son infracciones de salud ocupacional, horario de jornada, salario mínimo, horas extra. Se giraron 57 ordenes sanitarias y se han rechazado 15.580 persona en fronteras.En la parte de preguntas:-Le dijo a don Edgar que la decisión abrupta del fin de semana se dio por los 119 casos que se dieron el viernes. Además por las características de las zonas donde se presentaron. ¡TOCABA Y PUNTO!Fue una decisión preventiva y urgente.-El uso de la mascarilla NO es obligatorio para todos, solo para los puntos que ya se aclaró.-Se le subió el Salas cuando un periodista le preguntó que porqué así la conchada del viernes del cierre abrupto. Entonces dijo que algunos comerciantes parece que se olvidan que muchas de las actividades se han podido abrir. Parece que no estamos viendo el contexto Latinoamericano y lo que hemos avanzado de forma responsable con una de las menores letalidades. ¡VEAN MÁS ALLÁ, Costa Rica HA ESTADO LIBRADA DE UNA SITUACIÓN MÁS CRÍTICA! "Esto no es un discurso del miedo del gobierno, como dicen algunos" dijo acalorado el pobre ministro y tiene toda la razón.NO PERDAMOS LA PERSPECTIVA QUE ACÁ HEMOS APOSTADO POR LA VIDA Y LA SALUD DE LAS PERSONAS. NADIE PUEDE CUESTIONAR LO QUE HEMOS AVANZADO.No queremos hacer actividad comercial, con un montón de muertos encima.Ya superado el colerón de esa pregunta contestó otras:-La hipertensión, la diabetes y el tabaquismo es lo que más han complicado a las personas que han llegado a UCI.-Las réplicas de las fiestas o actividades grandes siempre se dan. Esto nos pone en peligro. No invitamos al coronavirus a nuestras actividades, pero él llega y eso nos pone en peligro de riesgo comunitario.-Para declarar un cantón en alerta naranja se analizan varias situaciones, no es solo la cantidad de personas que aparezcan. Juega la densidad, las condiciones de vivienda, fenómenos sociales como migración y otros.Bueno, pues hoy vimos al Ministro pasar de la calma a la risa y de la risa al colerón.ME ENCANTA cuando se le suben las cabras y ubica a la gente. Es totalmente REAL, en Costa Rica no conocemos la furia del virus gracias a todo el gran trabajo de las autoridades sanitarias, el gobierno y el buen comportamiento de la mayoría de costarricenses. ¡Ya me enojé yo también! perooooo mejor repasemos EL MOMENTAZO de esta conferencia JAJAJAJAJAJAJ que fue cuando dijo que le habían hecho un meme de teleclub por expliación de las mascarillas 🤣🤣🤣🤣🤣🤣

Posted by Holaeslola on Monday, June 22, 2020