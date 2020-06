Redacción– La cantante costarricense Mary Angel Rey logró pasar el pasado lunes la primera ronda del concurso La Voz México. Rey, entró al equipo de la cantante mexicana Belinda, que giró su silla al terminar de escuchar el tema “Dejame volver contigo”, que originalmente fue grabada por la famosa interprete azteca Dulce.

“Los ensayos con Belinda no han comenzado porque aún se está en la etapa de audiciones. Pero ya me estoy preparando para los llamados “knock outs”, donde me enfrentaré a los otros elegidos por Belinda”, señaló Mary Angel que radica en la tierra del tequila desde hace

siete años.

La Voz México es un cumulo de emociones tiene como jueces a Belinda, María José, Christian Nodal y Ricardo Montaner. Se transmite por el canal Azteca Uno de TV Azteca.

“El programa es una plataforma para llegar al público, pero siempre voy a necesitar a mi público, quiero dejar en alto el nombre de Costa Rica, necesito el apoyo de todos los costarricenses y sus buenos deseos.

Gracias a Dios, tengo la ayuda de los mexicanos, pero también el tener la solidaridad de nuestra gente es de gran ayuda”, afirmó la interprete.

En el año 2003 miles de costarricenses coreaban una sola canción que hablaba de un amor que se había ido y que quería regresar, ese tema es «Ángel», popularizado en la voz de Rey (conocida aquí también con el nombre de MariAngel Reyes) y junto al grupo Papel y Lápiz.

Este año la cantante nacional regresa a las radios con una versión explosiva de tan recordada canción.

«Ángel», se grabó en México, los arreglos fueron hechos por el boliviano Vladimir Suárez, otra parte se realizó en Costa Rica por el ingeniero Alfonso Valverde el mismo que hizo mezcla años atrás para Papel y Lápiz.

«Grabar esta canción es para mí muy especial, ella marcó mi vida profesional y decidí que fuera la que me abra la carrera en México, Norte y Centroamérica, además de Sudamérica. También por ella es que mi único hijo lleva por nombre Ángel, comentó la cantante.

El tema se mueve en los géneros de cumbia, un poco de country en las guitarras y un rap para darle frescura sin perder la esencia del tema que todos conocemos.

En esta nueva versión del tema Rey contó con la colaboración en el rap del cantante y productor costarricense Francisco Jiménez «Paco”, ex integrante del grupo Ragga By Roots y que vive en Estados Unidos donde realiza trabajos para la cadena televisiva Univisión.

El tema ya tiene un video musical grabado en la ciudad de México y protagonizado por el

actor y modelo nicaragüense Freddy Urbina. Este ya se puede ver en Youtube.

La historia que cuenta el video es la de una pareja que se separa, pero un día se encuentran por casualidad, en el lugar en el que ella canta, ahí él la ve y empieza a recordar todo lo que vivieron y lo felices que fueron; él decide irse porque no puede con los recuerdos», relata la cantante,

Por el momento Rey no tiene en planes grabar un disco, pero ya está preparando varios temas inéditos, en las diferentes redes sociales la cantante irá subiendo el material.