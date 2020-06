Estamos por la Institución y por amor a los colores, no por los jugadores! 🔴⚫️ Posted by Wilmer “El Pato“ López on Tuesday, June 30, 2020

López es uno de los mayores ídolos del León

Redacción – Uno de los mayores ídolos del León, Wílmer «Pato» López, asegura que La Liga permanecerá siempre siendo la mejor institución de Costa Rica.

López llegó muy temprano este martes 30 de junio al Estadio Alejandro Morera Soto, con el fin de dar la cara y demostrar su eterno amor por el León.

El legendario futbolista erizo afirma que como buen liguista que es y como sabe que gran parte de la población nacional lo es y por ello, deben estar al lado del León.

La Liga fracasó nuevamente tras caer con marcador global de 3-0 ante Saprissa, que dejó al cuadro erizo con 29 títulos y así aumentar la crisis eriza.

Pato López publicó una sentido vídeo en sus redes sociales y señaló que La Liga permanecerá siendo la mejor institución de Costa Rica.

«Martes 30 de junio 7:00 de la mañana, digo presente. Presente en la Catedral del fútbol, presente en el Estadio Alejandro Morera Soto. Como buen liguista que soy, como buen liguista que sé que son todos ustedes también.

Siempre voy a estar a la orden de esta institución. No me debo a ningún jugador, no me debo a un número de una camiseta, no le debo nada y le debo a ningún dirigente, estoy aquí porque soy liguista.

Desde el vientre de mi madre, desde la cuna y moriré siendo liguista. En las buenas y en las malas voy a decir presente, las rachas buenas y malas se acaban. Aquí como todo liguista siempre voy a estar en pie de lucha y ayudando en la forma que sea a La Liga».

El liguista nunca abandona, el liguista siempre esta presente. La Liga es y será, permanecerá siempre siendo la mejor institución de este país».

Wílmer ha sido uno de los ídolos de la institución, que no pudo festejar su centenario con la ansiada 30 y más bien vio a sus odiados rivales campeonizar.