Redacción. La diputada independiente, Zoila Rosa Volio, solicitó hoy en su discurso de control político, al Gobierno terminar la Ruta 1856, más conocida como la Trocha fronteriza y dijo que eso garantizaría más seguridad al país.

Además, dijo que no le importaba que la lincharan, por lo que iba a decir: «pero que la trocha fue satanizada, se cometieron errores pero desde el punto de vista de la seguridad de las fronteras y es un proyecto urgente».

Agregó que no seamos cobardes y pendejos y que se termine la trocha de una vez por todas para para poder custodiar las fronteras.

«Sin seguridad en las fronteras no lo vamos a lograr y solamente por una persecusión política porque hubo errores, pero en cuál concesión no ha habido errores, perfectamente se pueden identificar dónde están las causas», destacó.

«Cosas más grandes han pasado en los últimos gobiernos del PAC y los hemos dejado pasar ¿no los hemos linchado? ¿Por qué solo se lincha a los de Liberación Nacional?, que me digan perica, no me importa, porque yo soy diputada independiente y puedo decir lo que me de la gana y aquí estoy haciendo uso de mi palabra y de mi inmunidad», aseguró.