Jafet Soto fue inhabilitado por el Comité de Ética durante 12 meses

Redacción- El ex accionista del Municipal Grecia, Allan Alemán, elogió el trabajo realizado de Jafet Soto, quien es uno de los involucrados en el caso de Fuerza Herediana-Grecia.

El pasado 28 de julio salió a la luz la resolución del Comité de Ética de la Federación Costarricense de Fútbol, en el tema de donde se dio a conocer que personeros de Fuerza Herediana y Grecia infringieron el Código de Ética.

En la cual aparecen los nombres de Jafet Soto, Pablo Salazar, Orlando Moreira y Cristian González, tras una ardua investigación por parte del Comité.

Por lo que el ex accionista del Municipal Grecia, Allan Alemán, se refirió al tema de dos de los involucrados, brindando contundentes declaraciones al medio digital LíneaDeGolCR.com.

Alemán se refirió a Cristian González y Jafet Soto de manera muy distinta, pues a Soto le agradeció los aportes que le ha hecho al fútbol nacional, mientras que, con González le recalcó los problemas con los clubes en los que ha estado.

«Qué le puede dar Cristian González al futbol, si en los equipos que ha estado ha tenido problemas. Salió mal de Jicaral, Herediano y ahora de Grecia», afirmó Alemán.

Por otro lado, el exjugador nacional aseguró que la gestión de Jafet Soto le ha servido al futbol costarricense para crecer deportivamente.

«Yo no vengo a defender a Jafet Soto, pero defiendo el fútbol nacional porque bien que mal Jafet ha tratado de hacer las cosas bien. Fuerza Herediana vino a aportarle al fútbol nacional, eso me gusta», puntualizó el ex dirigente griego.

De esta forma, Alemán expuso su pensar acerca de estas dos figuras del fútbol nacional, además, admitió que la administración que existió durante su vínculo con el club no fue buena.

Pero que hubo otras razones de más peso para él decidir vender las acciones y salir del cuadro helénico.