Azofeifa jugará con Jicaral en el Apertura 2020

Redacción- Tal vez su nombre no se le haga muy conocido, pero en el cantón de Acosta tienen claro quién es Nicolás Azofeifa, ya que con su característica humildad sueña con hacer historia en el fútbol tico.

El joven delantero debutó en el torneo anterior con Alajuelense; pero para el Apertura 2020 fue cedido en condición de préstamo a Jicaral.

Nicolás Azofeifa dio sus primeros pasos en el fútbol en el año 2012, cuando llegó al cuadro rojinegro, donde posteriormente se vio obligado a abandonar el club durante tres años por una lesión.

Sin embargo, el sueño de convertirse en futbolista profesional lo llevó nuevamente al cuadro erizo en el 2015, donde realizó procesos en la U-15 y U-17, además formó parte del equipo 11 de Abril.

Además, Nicolás ha sido referente de las selecciones menores, donde ha tenido excelentes actuaciones en las competiciones donde ha sido convocado.

«Mi proceso ha tenido altas y bajas pero al final todo me ha ayudado a llegar hasta acá, crei que cada cosa mala que me ha pasado me ha forjado como jugador, como persona, me hace ahora apreciar y valorar más oportunidades como esta.

Lo más difícil ha sido quedar fuera de un mundial menor, pero al final es lo que me ha hecho estar acá».

Azofeifa recuerda con mucha alegría la primera vez que fue convocado a un partido de la máxima categoría del fútbol nacional.

«La emoción fue mucha, fue una mezcla de sentimientos encontrados, ver que tanto esfuerzo dio sus frutos y también ver la alegría de mi familia fue algo que me llenó mucho, cuando me dijeron que estaba convocado me puse a rezar día y noche, fue un logro muy importante».

Además el joven delantero se refirió a los nuevos colores que defenderá en el Apertura 2020.

«Espero que sea bueno, Jicaral es un equipo en el que yo sé que puedo hacer las cosas bien, Dios primero pueda tener más minutos que es lo que necesito.

Necesito agarrar esa espuela en primera división, estoy muy contento, los compañeros son muy amables, estoy confiado en Dios en que las cosas se me van a dar bien».

Llegar a la selección mayor, jugar en el exterior y establecerse en La Liga, son algunas de las metas de este joven futbolista.

Por otro lado, Nicolás fue claro en decir cual es el jugador nacional que más admira y el porqué de ello.

«Marco Ureña es el jugador que más admiro, para nadie es un secreto que él con la Selección ha tenido muy buenos momentos, estuvo en el exterior y se ha mantenido afuera a pesar de ser tan difícil.

Yo lo admiro a él porque sé de dónde viene, se por las muchas cosas que ha tenido que pasar.

Pero lo que más admiro de Ureña es la esencia que tiene, el ser humano que es, una persona con un corazón muy grande, a él le agradezco mucho y lo admiro demasiado»

De esta forma el juvenil espera hacerse de un nombre en el fútbol nacional y de esa forma dar el salto para convertirse en un reconocido legionario del fútbol costarricense.