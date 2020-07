Bolaños fue el goleador del torneo con 18 goles

Redacción – El volante del Monstruo, Christian Bolaños, le mandó un sentido mensaje a los morados, con el fin de hacerles saber que su corazón es saprissista.

Bolaños brilló a lo largo del Clausura 2020 y se dio el lujo de ser una de las grandes estrellas del Saprissa, que hizo historia al alcanzar la estrella número 35 de su historia.

Christian tuvo un certamen de ensueño y a sus 36 años demostró que sigue en un nivel bárbaro, que le valió para ser el goleador del torneo con 18 anotaciones.

Sus goles y talento fueron fundamentales para los liderados por Paté. Incluso, el técnico le dio la responsabilidad a Bolaños de ser el capitán del plantel.

El experimentado jugador asumió con orgullo la responsabilidad de portar el gafete de capitán y en conjunto con sus compañeros, lograron dar la vuelta olímpica.

Su corazón saprissista y fidelidad al cuadro morado, son parte de los secretos de Bolaños para destacar con la camiseta de la institución más ganadora del país.

‘‘La verdad no la puedo esconder, no me gustaría ir a ningún otro equipo, mi corazón es saprissista y acá siempre quiero estar. Pero bueno, aún me queda contrato hasta diciembre y ya hemos hablado un poco de lo que puede seguir.

Voy a tomar todo con calma, solo quiero disfrutar e ir paso a paso cumpliendo más objetivos primero grupales y luego individuales», Señaló Bolaños a Deportivas Columbia.

El ligamen del volante es hasta diciembre del presente año con los morados. La directiva morado ha mostrado interés en renovar al dorsal número 2 del plantel.

A lo largo del Clausura 2020, Bolaños contabilizó 2072 minutos en 23 partidos. Sus números son envidiables y se dio el lujo de festejar un gol cada 115 minutos.