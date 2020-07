Redacción- El cantante Bryan Ganoza contesta a las críticas de los ticos por su vídeo musical.

«Todo lo mal interpretan. Ahora los ticos somos los más humanos, los que más apoyan lo de ellos, puedes contar al 100% con ellos. MENTIRA somos los más burlistas, criticones, puñales, egoístas y no podemos ver al prójimo crecer.

Tiene que estar siempre bien, pero no mejor que yo. Ese es el pensamiento de caca que tienen muchos ticos. A eso me referí, por eso somos tan pequeños en cualquier arte», dijo Ganoza.

El simpático modelo ha manifestado que los ticos no se apoyan y por eso hay talento internacional.

«Que pretenden escuchar a Camilo Sesto cantando Reggaetón. Si no les gusta mi música, no la vean. No la escuchen, si no les gustó como artista no me sigan.

Mi música de seguro no va dirigida para ti. Si usted no hizo nada para dañarme. No debería afectarle ni sentirse ofendido por mi reacción al ver miles de ticos intentando tumbar mi video en YouTube», agregó.

El video fue subido a YouTube hace una semana, tiene más de 220 mil reproducciones y algunos comentarios.

Bryan Ganoza es modelo, bailarín de tarima y expracticante del desaparecido programa Combate.