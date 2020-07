El Capi de la Tricolor tiene una gran relación con Bolaños

Redacción – Bryan Ruiz cataloga de impresionante el nivel de Christian Bolaños en el Deportivo Saprissa, que a sus 36 años demuestra un nivel muy alto.

El Capi de La Sele resolverá su futuro en los próximos días, tras vivir un calvario con el Santos de Brasil, que paralizó al nacional desde noviembre del 2018.

En todo ese tiempo que estuvo sin jugar con el cuadro brasileño, Ruiz estuvo siguiendo con lupa el fútbol costarricense y se asombro de la calidad de Bolaños.

El volante saprissista realizó un Clausura 2020 extraordinario con los morados y se dio el lujo de anotar 18 goles a lo largo de 2072 minutos en 23 partidos jugados.

Esos grandes números son aplaudidos por Bryan Ruiz, quien tiene una relación bastante cercana con Bolaños, gracias a sus incontables convocatorias en La Sele.

Ruiz aprovechó la conferencia de prensa sobre su futuro para felicitar al jugador del Monstruo, que fue pieza clave para la consecución del título 35 del club morado.

«Hablo con él todos los días, inclusive tenemos un chat con varios jugadores que hablamos seguido. Él ha hecho un torneo impresionante y su nivel también, osea nunca había hecho tantos goles en su carrera como ahora a los 36 años que tiene y jugando contra jóvenes.

Yo lo vi en las finales y parecía un chiquillo. Felicitar a Bola públicamente, ya lo he hecho en privado, porque está muy bien. Para mí no es parámetro decir como ya Christian lo hizo, yo también voy hacerlo. Me alegra que a Christian le vaya bien».

Bolaños rechazó recientemente tres ofertas en el extranjero y ahora se alista para renovar con el equipo de su vida: Deportivo Saprissa.