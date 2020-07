Bryan portará el número 10 en el León

Redacción – El experimentado volante nacional, Bryan Ruiz, asegura sentirse un poco nervioso por volver La Liga, tras lograr un acuerdo con la institución.

El lunes 13 de julio Bryan se desligó del Santos y el martes le escribió Agustín Lleida, el 16 lo vuelve a contactar para negociar nuevamente. Hace unos días se logró el acuerdo.

Agustín Lleida reveló que el futbolista de 34 años firmó con el cuadro erizo porque desea retomar la confianza y por ello, optó por volver al León.

Su ligamen será por dos años y medio, tiempo donde buscará continuar haciendo historia para brillar con la institución centenaria.

Alex López le cedió gentilmente la camiseta número 10 al Capi, que en su regreso al León será uno de los referentes de la institución con 101 años de historia.

En su presentación, Bryan demostró su felicidad por volver al Equipo de su Gente y le mandó el siguiente mensaje a la afición rojinegra.

«Para mí es un fecha muy importante, hace 21 años nació mi hermana «marita», así que para mí es una fecha importante, porque en La Liga fue el equipo en el que empecé mi celebración de apuntar al cielo y quiero decirle a mi hermana, feliz cumpleaños.

Vuelvo al equipo que me dio la oportunidad y el equipo que hizo todo lo posible para que diera mi mayor esfuerzo, sé que por diferentes circunstancias me nombraron en otros equipos, La Liga es donde me siento en casa y siempre ha sido prioridad.

La Liga siempre ha sido mi casa y en mi mente siempre ha estado estar ahí, volver con el compromiso de siempre, vuelvo a un equipo centenario y histórico. Estoy un poco nervioso de la emoción por volver a La Liga y voy a dar mi mejor esfuerzo».

La familia del jugador influyó para que se diera su arribo al Equipo de Gente, donde promete mucha garra y sacrificio. Ruiz vuelve 5200 días después al León.