Bryan estuvo unos años en la cantera morada

Redacción – El experimentado volante nacional, Bryan Ruiz, asegura que su abuelo tiene muchos años de estarle pidiendo que juegue con el Deportivo Saprissa.

Bryan asegura que su abuelo continúa pidiéndole que firme con el Monstruo, luego de que se diera a conocer a su salida del Santos de Brasil.

El Capi de la Tricolor se tomará 10 días para definir su futuro, ya que anhela con volver a entrenar lo más pronto posible tras el calvario vivido con los santistas.

El futbolista de 34 años no tiene como prioridad jugar con su hermano Yendrick en Herediano, aunque eso sí, es algo que podría inclinar la balanza en un futuro.

Aunque le gustaría jugar con su hermano, el futbolista asegura que no es un prioridad, al igual que el pedido que le ha hecho su abuelo en reiteradas ocasiones.

«Me encantaría jugar con Yendrick, pero no es una prioridad tampoco. Me encantaría eso yo lo he dicho. Al final creo que puede llegar a inclinar la balanza en algún momento, pero en estos momentos no es una de las prioridades.

Si sería un sueño, porque a quién no le encantaría jugar en algún momento con su hermano en un equipo. Creo que es parte de lo que uno sueña y quiere.

Lo dije también con mi abuelo, que tiene muchos años de estar pidiendo que juegue con Saprissa. Tampoco puedo poner cosas por encima, no va ser una decisión fácil, quiero tomarlo en más o menos 10 días para prepararme de la mejor forma».

Su arribo al Monstruo está prácticamente descartado, ya que la directiva morada no tiene en planes al volante nacional de 34 años, que tiene año y medio sin ver acción.