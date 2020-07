Ruiz fue capitán patrio en los mundiales de Brasil 2014 y Rusia 2018

Redacción – El capitán de la Tricolor, Bryan Ruiz, asegura que todavía se ve jugando un mundial más con la Selección Nacional de Costa Rica.

Ruiz se tomará 10 días para definir su futuro inmediato, tras finiquitar su contrato con el Santos de Brasil, club prácticamente congeló al jugador de noviembre del 2018.

El reconocido volante señala que ningún equipo tiene prioridad en particular en cuanto a su posible destino, aunque eso sí, dejó claro que ir a Europa sería lo ideal.

La parte económica no es impedimento para negociar un contrato, ya que sabe muy bien que el deporte está muy golpeado por causa de la pandemia.

Por lo que no descarta volver al país. Inclusive, dio a conocer que La Liga y otros clubes nacionales se han contactado con su representante.

Aunque tiene bastante sin ver acción, Bryan anhela con jugar una Copa del Mundo más con la Tricolor y así poner fin a su ciclo con el cuadro patrio.

«Me veo jugando un mundial más, definitivamente que sí, pero va a depender de mí puedo tener la oportunidad, que la oportunidad siento que me la he ganado, pero al final va depender de mí mantenerme y en la selección están los mejores.

Estoy de acuerdo con Rónald, pero para estar ahí hay que jugar, porque el que no juega va ser difícil estar en la selección. Al final, el entrenador va decidir. Si no juego pues chao, pero me va tocar demostrar que estoy en condiciones. Ojalá pueda cerrar mi ciclo con la selección en el otro mundial», señaló el Capi de la Tricolor.

Ruiz es uno de los jugadores más respetados por los costarricenses, ya que ha sido el capitán tricolor en los Mundiales de Brasil 2014 y Rusia 2018.