Bonilla está muy feliz por haber llegado al Cartaginés

Redacción – El volante nicaragüense, Byron Bonilla, revela que una conversación con Hernán Medford lo llevó a fichar con el Cartaginés para el Apertura 2020.

Bonilla dio a conocer que el timonel brumoso se acercó a su representante y ahí fue donde se empezó a tejer su llegada al cuadro de la Vieja Metrópoli.

El pinolero arribo al club brumoso procedente del Monstruo, que dio de baja al futbolista tras la consecución de la estrella número 35 en sus 85 años de historia.

Pero el jugador duro poco sin equipo, ya que logró un acuerdo con Cartaginés para defender sus colores a partir del próximo campeonato nacional, que inicia el 16 de agosto.

Byron Bonilla contó los detalles de como se dio su arribo al estadio Fello Meza para defender los colores del Cartaginés.

«Ya venía en conversaciones con el profe Medford, pero primero tenía que terminar el torneo. Yo me enfoqué primero en tratar de aportar en el objetivo del equipo y eso me ayudó a que Cartago me abriera las puertas, muy agradecido también.

Me plantea la idea de juego, lo que tiene pensado y que va por todo. Voy a dar 100% para ganarme un puesto. Él me dijo que quería que aportara y que iba a formar un cuadro competitivo, creo que me agradó la idea y así se la llegada», afirmó Byron Bonilla.

Su ligamen con el Decano del Fútbol Nacional es por dos torneos cortos, donde buscará consolidarse de una vez por todas en el fútbol nacional.

Los brumosos han hecho oficial los fichajes de Byron Bonilla, Kennert Gutiérrez, Allen Guevara y el portero nacional, Marco Madrigal.