Bonilla ha militado en Sporting FC, Saprissa y ahora en lo hará en Cartaginés

Redacción – El volante nicaragüense, Byron Bonilla, es un ejemplo de superación que buscará brillar en la cancha con el Club Sport Cartaginés de cara al Apertura 2020.

Bonilla llega al cuadro brumoso en condición de préstamo de parte del Sporting FC, que cedió al pinolero por período de un año (dos torneos cortos).

Byron es un ejemplo de lucha y superación, ya que a pesar de las duras pruebas y golpes sufridos a lo largo de su vida, siempre se ha levantado más fuerte que nunca.

Su familia se han convertido en un bastión muy importante para el futbolista nicaragüense, que en los últimos dos torneos vistió los colores del Monstruo.

En su paso por Tibás dejó grandes impresiones, a pesar de su falta de regularidad siempre mostró su talento cuando se le presentó la oportunidad de ver acción.

El futbolista deja atrás lo vivido en el Saprissa y ahora se enfoca en brillar con el Cartaginés, club que ya tiene nuevos aficionados: La familia y amigos de Byron.

Los seres queridos del pinolero ya se quitaron la camisa morada para lucir el azul y blanco, con el fin de darle su apoyo incondicional a Bonilla.

El jugador nacido en Granada, Nicaragua, dio a conocer su lado más humano en su presentación con Cartaginés y contó su historia de vida.

«La verdad son etapas duras, he tenido muchas personas en el transcurso de mi vida y de hecho andan dos aquí conmigo. Me han visto crecer desde pequeño y hoy una de las importantes está en el cielo, que me ayudó cuando no tenía nada.

Mi mamá, mi esposa y mis hijas, son personas que me han visto crecer y me han apoyado, esas personas del barrio que me vieron levantarme temprano para ir a entrenar cuando empezaba con Sporting FC y esas personas que me han apoyado día a día.

Saben lo difícil que ha sido y no es porque yo llegué al Deportivo Saprissa lo logré todo y no, todavía falta mucho recorrer y ahora estoy en Cartaginés y es una meta más alta para mí. Feliz a pesar de las dificultades aquí estoy, luchando por mis sueños«.

El talentoso futbolista se convirtió en el cuarto fichaje de los brumosos, que hace unos días anunciaron a Marco Madrigal, Allen Guevara y Kenner Gutiérrez.